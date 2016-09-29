パネル著作の「動機」となったのは「Limitations and Verifications in Expert Advisors（エキスパートアドバイザーのの制約と検証）」稿のCalculateProfit_EAエキスパートアドバイザーで、これはポジションを開いたり決済したりするためではなく、利益/損失の予備的な計算及び決済逆指値及び決済指値の可視化ののために作成されました。計算には下記が含まれています。

ポジションタイプの切り替えのラジオボタン（ 買 、 売 ）。

、 ）。 パラメータを初期値に設定する Reset リセットボタン（参入価格はチャートウィンドウの中央、買ポジションタイプ、ストップと参入価格からの利益はすべてウィンドウの最高値と最安値の距離の4分の1の距離にあります）。



リセットボタン（参入価格はチャートウィンドウの中央、買ポジションタイプ、ストップと参入価格からの利益はすべてウィンドウの最高値と最安値の距離の4分の1の距離にあります）。 入力フィールド：参入価格（ Entry ）、ロット（ Lot ）、ピップス単位での損失（ Loss, pips ）、ピップス単位での利益（ Profit, pips ）、預金通貨での損失（ Loss, USD ）、預金通貨での利益（ Profit, USD ）。注意：デポジットがドルでなく他の通貨の場合は、その通貨のみが表示されます。例「EUR」。

）、ロット（ ）、ピップス単位での損失（ ）、ピップス単位での利益（ ）、預金通貨での損失（ ）、預金通貨での利益（ ）。注意：デポジットがドルでなく他の通貨の場合は、その通貨のみが表示されます。例「EUR」。 参入のライン（オレンジ）、決済逆指値（赤）、決済指値（緑）。

設定

ファイルはExpertsフォルダにダウンロードできますが、 ...\MetaTrader 5\MQL5\Experts\ProfitLossCalculator のように別のフォルダを作成するほうがいいです。

取引の種類が変更されると、すべてのパラメータが計算されます。



ロット値の入力/デクリメント/インクリメントの際は、利益と損失の値は貨幣単位で計算されます。また、最小/大許容値も貨幣単位で計算されます。

参入ポイントを変更するには、参入ラインを移動、ラインプロパティでの価格値を変更、またはEntry入力フィールドに増加/減少値を追加します。この時、損失と利益値ではピップ単位と貨幣単位で計算されます。

決済逆指値や決済指値を変更するには、対応するラインを移動、ラインプロパティでの価格値を変更、または対応するフィールド内で値を設定/増加/減少します。ラインの価格が変更された場合は、値がピップおよび貨幣単位で計算されます。ピップ単位の値が変更されると、ラインは新たに算出されたレベルに移動し、対応する貨幣パラメータが計算されます。貨幣単位の値が変更されると、ピップ単位の値とラインの価格レベルが計算されます。

このように、パネルは、価格によってストップ注文を出したりターゲットを配置した利する人や、単一の取引で利用可能な資金の損失からストップレベルを計算する人のためにも有用でしょう。

特徴：

パネルはチャートウィンドウの最安値と最高値のために配向されます。したがって、参入価格値と利益/損失の最大許容範囲がピップ及び貨幣単位で設定されます。



ピップ単位での許容値は、現在の銘柄のストップレベルに等しく、貨幣単位での最小値はストップレベルに基づいて計算されます。



間違った価格の値を入力しようとする試みでは変更が起こりません。



ピップ/マネーフィールドに大きすぎる値を入力すると、パラメータは最大許容値に等しくなります。小さすぎるまたは負の値を入力すると、パラメーはが最小許容値に等しくなります。

参入ラインは決済逆指値と決済指値の間のみに位置することができます。許容範囲外に移動しようとすると参入ラインは以前の値に戻ります。

同期のチェックは1秒間隔で行われていますが、時間枠やチャートシンボルを変更する際には履歴データの読み込みは成功しないかもしれません。それが起こった場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンは、チャートのスケールを変更したりチャートを左右に動かす場合にも使う必要があります。

ラインを削除した時には、エキスパートアドバイザーを削除して再度設定します。事実は、復元されたラインはパネルの上に描画されて不便さを引き起こすということです。背景に線を引く場合は、ラインの価格はスケールの右側で強調表示されることはありません。これは私からみると極めて重要なことです。したがって、ラインの復元を取りやめることにしました。



追加:

CSpinEdit標準ライブラリに基づいた電卓のためにCDoubleSpinEditクラスは著作されてオリジナルとは下記の面で異なります。

double型の値（及び小数点以下の桁数）の設定が可能



インクリメント/デクリメントのみでなくフィールドへの直接的な値の入力が可能

インクリメント/デクリメントの値の指定が可能



SetParameters(double value, double min, double max, double step, int digits) メソッドによってすべてのパラメータの設定/変更が可能

たぶんどなたかのお役に立つことと思います。

