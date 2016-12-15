無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PriceLines - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1196
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準的なチャートグリッドには、一見して価格の動きを決めることができない多くの特殊性があります。グリッドステップは時間枠を切り替えるときに動的に変化し、下のスクリーンショットに見られるようにステップは 1.12000などの基本レベルに結び付けられません。
Price Lines スクリプトは、チャートの価格レベルをマークし、チャートグリッドを補足し、為替レートの変動を一目で判断するのに役立ちます。色、線幅、ステップは設定することができます。線は自動的に基本レベルにバインドされます。
このスクリプトは、EURUSDチャートで特に便利です。価格が50と100の倍数のレベルで「スナップ」しその近くで 「ドリフト」する傾向があるためです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16262
StochasticDiff_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStochasticDiff指標Exp_STLMCandle
STLMCandle指標のシグナルに基づいた取引システム
TypeToBytes
構造体と標準データ型のバイト単位の操作。Monthly Weekly Levels
このスクリプトは、チャートの月ごとおよび週ごとのレベルを表示します。