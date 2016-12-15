標準的なチャートグリッドには、一見して価格の動きを決めることができない多くの特殊性があります。グリッドステップは時間枠を切り替えるときに動的に変化し、下のスクリーンショットに見られるようにステップは 1.12000などの基本レベルに結び付けられません。

Price Lines スクリプトは、チャートの価格レベルをマークし、チャートグリッドを補足し、為替レートの変動を一目で判断するのに役立ちます。色、線幅、ステップは設定することができます。線は自動的に基本レベルにバインドされます。

このスクリプトは、EURUSDチャートで特に便利です。価格が50と100の倍数のレベルで「スナップ」しその近くで 「ドリフト」する傾向があるためです。