XPFE_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXPFE指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はXPFE.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XPFE_HTF指標

