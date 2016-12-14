無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFIdivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： RickD
MFIdivCandle指標MFIオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。
- ティール — MFIが買われ過ぎ領域にある
- 薄緑 — MFIは50レベルを超えていて買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 薄いピンク — MFIは50レベルの下にあり買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 濃いピンク — MFIが売られ過ぎ領域にある
図1 MFIdivCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16043
