私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_PFE_Extr - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1012
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
PFEオシレータのシグナルに基づいたExp_PFEブレイクアウト取引システム。シグナルは、指標が下から買われ過ぎレベル、または上から売られ過ぎレベルを突き抜けた場合、バーが閉じた場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたPFE.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H7での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16044
MFIdivCandle指標MFIオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。WPRdivCandle
WPRdivCandle指標WPRオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。
このライブラリを使用すると、「Account disabled（アカウントが無効になっています）」というエラーが発生した後に取引サーバーに接続するプロセスを自動化できます。Normalized_Volume_Oscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNormalized_Volume_Oscillator指標