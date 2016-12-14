コードベースセクション
Exp_SMI_Correct - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
788
(17)
\MQL5\Experts\
Exp_SMI_Correct.mq5 (9.52 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
SMI_Correct.mq5 (9.87 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Exp_SMI_CorrectエキスパートアドバイザーはSMI_Correct指標の色の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。 このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたSMI_Correct.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15996

