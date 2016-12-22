und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DarvasBoxes_System_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 849
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des DarvasBoxes Kanals. Er bietet die Möglichkeit die Levels des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und zeigt die letzten Ausbruchslevels als "Preisetiketts" an. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird in der Digit Inputvariablen gesetzt:
input uint Digit=2; //Zahl der Stellen, auf welche die Levels abgerundet werden
Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Farbe des Balkens entsprechend der Trendrichtung. Blau steht für das Wachstum eines eines finanziellen Aktivums, rot - für die Senkung. Grelle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Trendrichtung und der Richtung einer Kerze. Dunkle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.
Abb.1. Der DarvasBoxes_System_Digit Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15922
Der DarvasBoxes_System Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.ytg_Price_Peak_HTF
Der ytg_Price_Peak Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Indikator der Intraday-Volatilität ohne Verzögerung.PChannel_System_HTF
Der PChannel_System Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.