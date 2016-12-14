コードベースセクション
DarvasBoxes_System_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
869
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDarvasBoxes_System指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はDarvasBoxes_System.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　DarvasBoxes_System_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15921

ytg_Price_Peak_HTF ytg_Price_Peak_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つytg_Price_Peak指標

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

DarvasBoxes_System指標のシグナルに基づいた取引システム

DarvasBoxes_System_Digit DarvasBoxes_System_Digit

この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、DarvasBoxesチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDonchian_Channels_System指標