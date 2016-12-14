コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ytg_Price_Peak_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つytg_Price_Peak指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はytg_Price_Peak.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ytg_Price_Peak_HTF指標

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

DarvasBoxes_System指標のシグナルに基づいた取引システム

Exp_PChannel_System Exp_PChannel_System

PChannel_System指標のシグナルに基づいた取引システム

DarvasBoxes_System_HTF DarvasBoxes_System_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDarvasBoxes_System指標

DarvasBoxes_System_Digit DarvasBoxes_System_Digit

この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、DarvasBoxesチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。