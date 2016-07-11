Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :



input uint Digit=2;

При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор DarvasBoxes_System_Digit