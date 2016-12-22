指标使用 DarvasBoxes 通道实现了一个突破交易系统, 可将通道级别截取到所需的顺序数量, 并以价格标签的形式显示最后的通道突破级别。截取位数设置在输入参数 Digit:



input uint Digit=2;

当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。蓝色为金融资产上涨, 红色 - 下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

图例.1. 指标 DarvasBoxes_System_Digit