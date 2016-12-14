コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_JFatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
891
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_JFatl_Digit_System.mq5 (6.57 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
JFatl_Digit_System.mq5 (13.94 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

JFatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システム。。シグナルは、色付きのバーが発生しているて前のバーの色が反対であるか全く色がない場合に場合にはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたJFatl_Digit_System.ex5 指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H7での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15888

Exp_Fisher_org_v1_Sign Exp_Fisher_org_v1_Sign

Fisher_org_v1_Sign指標のシグナルに基づいた取引システム

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついたFisher_org_v1オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標

Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System

Volume_Weighted_MA_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システム

オートパイロット付き取引パネル。 オートパイロット付き取引パネル。

MasterWindowsライブラリを使用して取り引きパネルを作成する例。