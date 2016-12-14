私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_JFatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 891
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
JFatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システム。。シグナルは、色付きのバーが発生しているて前のバーの色が反対であるか全く色がない場合に場合にはバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたJFatl_Digit_System.ex5 指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H7での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15888
Fisher_org_v1_Sign指標のシグナルに基づいた取引システムFisher_org_v1_Sign_Alert
アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついたFisher_org_v1オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標
Volume_Weighted_MA_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システムオートパイロット付き取引パネル。
MasterWindowsライブラリを使用して取り引きパネルを作成する例。