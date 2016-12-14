JFatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システム。。シグナルは、色付きのバーが発生しているて前のバーの色が反対であるか全く色がない場合に場合にはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたJFatl_Digit_System.ex5 指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。









図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H7での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート