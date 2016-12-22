代码库部分
JFatl_Digit_System - MetaTrader 5脚本

此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 JFatl_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。

当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。蓝色为金融资产上涨, 红色 - 下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

价格标签代表通道的最新数值, 用作突破级别。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. 指标 JFatl_Digit_System

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15878

Volume_Weighted_MACandle Volume_Weighted_MACandle

指标 Volume_Weighted_MA 以蜡烛条序列的形式实现。

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

信号量箭头指标, 基于 Fisher_org_v1 振荡器远离超买和超卖区域。

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 Volume_Weighted_MA_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

信号量箭头指标, 基于 Fisher_org_v1 振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。