此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 JFatl_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。

当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。蓝色为金融资产上涨, 红色 - 下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

价格标签代表通道的最新数值, 用作突破级别。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1. 指标 JFatl_Digit_System