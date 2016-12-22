请观看如何免费下载自动交易
JFatl_Digit_System - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 JFatl_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。
当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。蓝色为金融资产上涨, 红色 - 下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。
价格标签代表通道的最新数值, 用作突破级别。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. 指标 JFatl_Digit_System
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15878
