ポケットに対して
インディケータ

iWPRSignAlert - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1142
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。

アラート、電子メールメッセージ、およびプッシュ通知を実装するために、指標コードは以下のように変更されました。

  1. 新しい入力パラメータの導入
    input uint NumberofBar=1;// シグナルのバー番号
input bool SoundON=true; // アラートを有効化する
input uint NumberofAlerts=2;// アラートの数
input bool EMailON=false; // シグナルのメール送信を有効化する
input bool PushON=false; // シグナルのモバイルデバイスへの送信を有効化する
  2. 指標コードの最後でのBuySignal()、SellSignal()、GetStringTimeframe()の3つの新しい関数の追加
    //+------------------------------------------------------------------+
//--- 買いシグナル関数
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
               double &BuyArrow[],        // 買いシグナルの指標バッファ
               const int Rates_total,     // 現在のバー数
               const int Prev_calculated, // ひとつ前のティックでのバーの数
               const double &Close[],     // 終値
               const int &Spread[])       // スプレッド
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 売りシグナル関数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
                double &SellArrow[],       // 売りシグナルの指標バッファ
                const int Rates_total,     // 現在のバー数
                const int Prev_calculated, // ひとつ前のティックでのバーの数
                const double &Close[],     // 終値
                const int &Spread[])       // スプレッド
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  時間軸を文字列として取得                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. OnCalculate() ブロックで指標計算サイクルが終了した後のBuySignal() とSellSignal() 関数への2回の呼び出しの追加 
    BuySignal("iWPRSign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("iWPRSign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

ここでBuyBufferとSellBufferは売買シグナルを格納する指標バッファの名前です。指標バッファ内の空の値はゼロまたはEMPTY_VALUEのいずれかに設定される必要があります。

BuySignal() およびSellSignal() 関数は指標コードのOnCalculate() ブロックで1回のみ呼び出されるものとします。

図1　iWPRSignAlert指標

図1　チャートでのiWPRSignAlert指標

図2　iWPRSignAlert指標のアラート生成

図2　iWPRSignAlert指標のアラート生成

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15837

