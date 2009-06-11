Watch how to download trading robots for free
Join our fan page
let others appraise it
VWMA - indicator for MetaTrader 4
Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения, не искал. Идея не моя, не помню где видел, может кому-нибудь пригодиться.
Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес.
За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делиться на сумму - это и есть вес каждого бара.
Конечная формула ∑Цена*Вес;
