Artem Titarenko
35063
(22)
Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения, не искал. Идея не моя, не помню где видел, может кому-нибудь пригодиться.

Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес.

За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делиться на сумму - это и есть вес каждого бара.

Конечная формула ∑Цена*Вес;

