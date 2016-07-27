请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1099
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Chaikin_Volatility_Stochastic 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15779
Chaikin_Volatility_Stochastic
当分析蔡金波动率指数时, 这个指标的作者很好奇, 如果它被修改, 以及应用随机过程时它会如何动作。Exp_iWPRSign
基于 iWPRSign 指标信号的交易系统。
Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
此 Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic 自动交易程序是基于 Chaikin_Volatility_Stochastic 指标的颜色变化。Exp_iStochKomposter
基于 iStochKomposter 指标信号的交易系统。