記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExMassV2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExMassV2指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はExMassV2.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ExMassV2_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15677
