ポケットに対して
インディケータ

ExMassV2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
718
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExMassV2指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はExMassV2.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ExMassV2_HTF指標

図1　ExMassV2_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15677

