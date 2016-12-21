無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExVolV2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExVolV2指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はExVolV2.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ExVolV2_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15676
ADXDMI
人気高いADX指標の改変版です。ExTrendV2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExTrendV2指標です。
ExMassV2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExMassV2指標です。オートトレーダー
エキスパートアドバイザーは、特定の時間に「自動売買」ボタンを有効または無効にし、指定された期間が経過すると口座上のすべてのポジションを決済します。