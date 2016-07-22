コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_TSICloud - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
791
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Exp_TSICloudエキスパートアドバイザーはTSICloud指標の色の変化に基づきます。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。このEAはトレンドに反して取引する能力を備えています：

input bool       Invert=false;          // トレンドに反した取引

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたTSICloud.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15657

