CCI_Woodies_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_Woodies指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はCCI_Woodies.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 CCI_Woodies_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15580
