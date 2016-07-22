Exp_VWAP_CloseはVWAP_Close移動平均の方向の変化に基づいています。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDirected_Movement指標。

Exp_Directed_Movement エキスパートアドバイザーはDirected_Movement指標の色の変化に基づいています。

色付きの雲の形として表される1つのウィンドウでの2つのCCIオシレータ。