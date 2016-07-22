コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

InstTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
755
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むInstTrend指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はInstTrend.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　InstTrend_HTF

図1　InstTrend_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15574

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDirected_Movement指標。

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Exp_VWAP_CloseはVWAP_Close移動平均の方向の変化に基づいています。

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Exp_Directed_Movement エキスパートアドバイザーはDirected_Movement指標の色の変化に基づいています。

CCI_Woodies CCI_Woodies

色付きの雲の形として表される1つのウィンドウでの2つのCCIオシレータ。