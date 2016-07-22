無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_trend_arrows - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 760
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
trend_arrows指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた点が表示された場合に形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたtrend_arrows.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15545
trend_arrows_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むtrend_arrows指標。VWAP_Close_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVWAP_Close指標。
trend_arrows_sign
trend_arrows指標に基づいたセマフォシグナル指標。trend_arrows_HTF_Signal
trend_arrows_HTF_Signaは、トレンドの方向またはtrend_arrows指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。