エキスパート

Exp_trend_arrows - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
trend_arrows.mq5 (13.66 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_trend_arrows.mq5 (7.16 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
trend_arrows指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた点が表示された場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたtrend_arrows.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15545

