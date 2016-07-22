実際の著者：

著者は不明です。

2線の交点として示されるMACDヒストグラム。それらの間の空間は、現在のトレンドを示す背景色で塗られています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月12日に公開されました。

図1 MC