無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MC - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 852
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
著者は不明です。
2線の交点として示されるMACDヒストグラム。それらの間の空間は、現在のトレンドを示す背景色で塗られています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月12日に公開されました。
図1 MC
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15332
Exp_ColorJ2JMAStDev
ColorJ2JMAStDev指標のシグナルに基づいた取引システム。Exp_ColorHMA_StDev
ColorHMA_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。
MC_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMC指標Exp_ColorJFatl_StDev
ColorJFatl_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。