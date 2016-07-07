请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
作者未知
MACD 直方条显示为两条相交线。它们之间的空间用颜色填充为背景来指示当前趋势。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 03 月 12 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. MC
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15332
