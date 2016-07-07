代码库部分
MC - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
MC.mq5 (8.1 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者:

作者未知

MACD 直方条显示为两条相交线。它们之间的空间用颜色填充为背景来指示当前趋势。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 03 月 12 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. MC

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15332

