MC - indicador para MetaTrader 5
Histograma MACD en forma de cruce de dos líneas, cuyo fondo en el espacio intermedio está coloreado para indicar la tendencia actual.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.03.2008.
Fig. 1. Indicador MC
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15332
