ポケットに対して
インディケータ

MC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

MC.mq5 (8.1 KB) ビュー
MC_HTF.mq5 (12.01 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMC指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はMC.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　MC_HTF

図1　MC_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15333

