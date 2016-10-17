Der echte Autor:

Der Autor ist unbekannt

Der Histogramm MACD in Form der Kreuzung zwei Linien, deren Raum zwischen ihnen mit einer Hintergrundfarbe für die Indikation des aktuellen Trends gefüllt ist.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 12.03.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator MC