エキスパート

Exp_ColorJFatl_StDev - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
731
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_StDev.mq5 (10.78 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB)
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_StDev.mq5 (15.15 KB)
ColorJFatl_StDev指標のシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた点が表示された場合に形成されます。市場エグジットシグナルは指標の変化方向がポジションと反対である場合に生成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたColorJFatl_StDev.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15334

