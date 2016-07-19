CodeBaseSeções
Verdadeiro autor:

Autor desconhecido

o histograma MACD na forma de cruzamento de duas linhas, cujo espaço entre elas é preenchido com uma cor de fundo para indicar a tendência atual.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 12.03.2008.

Fig.1. Indicador MC

Exp_ColorJ2JMAStDev Exp_ColorJ2JMAStDev

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJ2JMAStDev.

Exp_ColorHMA_StDev Exp_ColorHMA_StDev

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorHMA_StDev.

MC_HTF MC_HTF

Indicador MC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_StDev.