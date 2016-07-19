Participe de nossa página de fãs
MC - indicador para MetaTrader 5
- 1452
Verdadeiro autor:
Autor desconhecido
o histograma MACD na forma de cruzamento de duas linhas, cujo espaço entre elas é preenchido com uma cor de fundo para indicar a tendência atual.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 12.03.2008.
Fig.1. Indicador MC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15332
