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Индикаторы

MC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2287
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
MC.mq5 (8.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
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Реальный автор:

Автор неизвестен

Гистограмма MACD в виде пересечения двух линий, пространство между которыми заполнено цветным фоном для индикации действующего тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.

Рис.1. Индикатор MC

Рис.1. Индикатор MC

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_StDev.

Exp_Bezier_StDev Exp_Bezier_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Bezier_StDev.

Exp_ColorJ2JMAStDev Exp_ColorJ2JMAStDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJ2JMAStDev.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.