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Гистограмма MACD в виде пересечения двух линий, пространство между которыми заполнено цветным фоном для индикации действующего тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.

Рис.1. Индикатор MC