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MC - индикатор для MetaTrader 5
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Гистограмма MACD в виде пересечения двух линий, пространство между которыми заполнено цветным фоном для индикации действующего тренда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.
Рис.1. Индикатор MC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_StDev.Exp_Bezier_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Bezier_StDev.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJ2JMAStDev.NRTR_HTF
Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.