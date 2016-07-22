実際の著者：

tonyc2a@yahoo.com

エリオット波動オシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

図1 Elliott_Wave_Oscillator