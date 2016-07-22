無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elliott_Wave_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1495
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
tonyc2a@yahoo.com
エリオット波動オシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 Elliott_Wave_Oscillator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15260
