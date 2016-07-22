コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR_extr_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
786
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
NRTR_extr_HTF_Signaは、トレンドの方向またはNRTR_extr_Sign 指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。トレンドが選択されたバーで変更する場合、指標には斜めの矢印が表示されます。その色と方向は、取引の方向に対応しています

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. NRTR_extr_Sign指標入力パラメータ： 
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ        |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算のための時間枠
input uint iPeriod=10;                                 // 指標期間
input int iDig=0;                                      // 桁

  2. 指標の可視化に必要なNRTR_extr_HTF_Signal指標の入力パラメータ： 
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横シフト
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 表示コーナ
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット<<<

  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なNRTR_extr_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標トリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数のNRTR_extr_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたNRTR_extr_Sign.mq5をクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　NRTR_extr_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図1　NRTR_extr_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2　NRTR_extr_HTF_Signal約定シグナル

図2　NRTR_extr_HTF_Signal約定シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15256

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

NRTR_HTF_Signalは、トレンドの方向またはNRTR_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

NRTRアルゴリズムを使用して高値と安値で演算を行うセマフォシグナル指標

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

エリオット波動オシレータ

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むElliott_Wave_Oscillator指標