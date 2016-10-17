CodeBaseKategorien
Elliott_Wave_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

tonyc2a@yahoo.com

Der Oszillator "Elliot-Wellen".

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase auf mql5.com 12.07.2006 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15260

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

Der Indikator NRTR_extr_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator NRTR_extr_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

Der Indikator NRTR_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator NRTR_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Elliott_Wave_Oscillator gebaut wurde.