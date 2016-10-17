und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Elliott_Wave_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
1120
Der echte Autor:
tonyc2a@yahoo.com
Der Oszillator "Elliot-Wellen".
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase auf mql5.com 12.07.2006 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15260
