Der echte Autor:

tonyc2a@yahoo.com

Der Oszillator "Elliot-Wellen".

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase auf mql5.com 12.07.2006 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator