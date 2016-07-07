代码库部分
Elliott_Wave_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1292
(14)
elliott_wave_oscillator.mq5 (7.79 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者:

tonyc2a@yahoo.com

埃洛特波浪振荡器。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 12 月 07 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. Elliott_Wave_Oscillator

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

指标 NRTR_extr_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_extr_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

指标 NRTR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 NRTR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

指标 Elliott_Wave_Oscillator 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标信号的交易系统。