Ozymandias_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むOzymandias_StDev指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはOzymandias_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに追加します。
図1 Ozymandias_StDev_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15223
