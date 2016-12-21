コードベースセクション
エキスパート

Exp_PriceChannel_Stop - MetaTrader 5のためのエキスパート

この取引システムはPriceChannel_Stop 指標のシグナルに基づいています。シグナルは、トレンドの変化を記す色のついた点が現れた場合に、バーが閉じる際に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたPriceChannel_Stop.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では エキスパートサブのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15222

