この取引システムはHeiken_Ashi_Smoothed指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標ローソク足の色が青から赤またはその逆に変わる場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたHeiken_Ashi_Smoothed.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では エキスパートサブのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引の例

H4での2015のEURJPYの検証結果：

図2 検証結果のチャート