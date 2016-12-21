コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
970
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_heiken_ashi_smoothed.mq5 (7.89 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 (6.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この取引システムはHeiken_Ashi_Smoothed指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標ローソク足の色が青から赤またはその逆に変わる場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたHeiken_Ashi_Smoothed.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では エキスパートサブのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15214

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXDerivative_StDev指標です。

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つ価格チャネル指標です。

Exp_Karacatica Exp_Karacatica

この取引システムは Karacatica指標のシグナルに基づいています。

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むX2MA_StDev指標です。