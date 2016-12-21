コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PChannel3Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
824
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Xaoc

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes価格指標です。

価格チャネル指標は、バーの価格値の最高高値と最低安値を計算します。

線は高低を示し、線が描かれています。市場が上線を上回ることは、市場がより強くなっていることを意味します。したがって、価格が下の行を下回ることは、市場が弱いことを意味します。チャネルの前のレベルよりも上または下の定常的な動きは、大きなブレイクアウトを示すかもしれません。チャネルの境界に加えて、指標には中央の線があり、チャネルの上半分と下半分は薄い赤と淡い石灰色で塗られています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年12月29日に公開されました。

図1　PChannel3Cloud指標

図1　PChannel3Cloud指標

図2　PChannel3指標

図2　PChannel3指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15199

PChannel PChannel

価格チャネル指標は、バーの価格値の最高高値と最低安値を計算します。

Exp_Go Exp_Go

この取引システムはGo指標のシグナルに基づいています。

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つ価格チャネル指標です。

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXDerivative_StDev指標です。