実際の著者：

Xaoc

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes価格指標です。

価格チャネル指標は、バーの価格値の最高高値と最低安値を計算します。

線は高低を示し、線が描かれています。市場が上線を上回ることは、市場がより強くなっていることを意味します。したがって、価格が下の行を下回ることは、市場が弱いことを意味します。チャネルの前のレベルよりも上または下の定常的な動きは、大きなブレイクアウトを示すかもしれません。チャネルの境界に加えて、指標には中央の線があり、チャネルの上半分と下半分は薄い赤と淡い石灰色で塗られています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年12月29日に公開されました。

図1 PChannel3Cloud指標