コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ma_Distance_From_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1070
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

David W Honeywell

説明：

移動平均からの価格の変動により測定されたトレンド力が固定された限界よりも高い場合のためのセマフォシグナル指標。測定された偏差は、指標のPipLevel入力変数（移動平均からのポイントでのトリガレベル）の閾値を用いてポイントで定義されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月12日に公開されました。

画像：

図1 Ma_Distance_From_Price指標

図1 Ma_Distance_From_Price指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1514

Positions Change Informer(ポジション変更インフォーマー) Positions Change Informer(ポジション変更インフォーマー)

このエキスパートアドバイザーはポジションの変更（オープン、反転、決済、決済逆指値及び決済指値のトリガ）を「キャッチ」し、設定によっては音声アラートをトリガするか、電子メールを送信します。

BollingerBands© BollingerBands©

ボリンジャーバンドに基づいて動向の反転を決定する指標。

LaguerreVolume LaguerreVolume

ラゲールフィルタによって平滑化されたボリューム指標

発散 発散

この指標は、価格の動きの向きとテクニカル指標が一致していない状況を表示します。