Ma_Distance_From_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1070
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
David W Honeywell
説明：
移動平均からの価格の変動により測定されたトレンド力が固定された限界よりも高い場合のためのセマフォシグナル指標。測定された偏差は、指標のPipLevel入力変数（移動平均からのポイントでのトリガレベル）の閾値を用いてポイントで定義されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月12日に公開されました。
画像：
図1 Ma_Distance_From_Price指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1514
