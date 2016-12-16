Average True Rangeを使用したボリンジャーバンド®指標の代用です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_Chart 指標です。

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのDeMarkerオシレータです。

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのMFIオシレータです。