WPR_Chart - MetaTrader 5のためのインディケータ

移動平均指標を基準にしたメインチャートウィンドウでのWPR指標です。WRPは紫、移動平均線は桃色、デフォルト値のレベルは薄い灰色のチャンネルの境界線として表示されます。

指標入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodWPR=14;                              // WPR指標の期間
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // 平均化手法
input uint XLength=12;                                // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                                  // 平滑化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double Dev=10.0;                                // 偏差を持つチャネル
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // 価格またはハンドルの種類
input int  Level_WPR_UP = -40;                        // 買われ過ぎレベル
input int  Level_WPR_DN = -60;                        // 売られ過ぎレベル
input int Shift=0;                                    // バー単位での指標の横シフト

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　WPR_Chart指標

図1　WPR_Chart指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15096

