入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_Chart指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはCCI_Chart.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CCI_Chart_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15090

