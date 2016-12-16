無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
d_XMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 798
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むd_XMA 指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはd_XMA.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 d_XMA_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15011
Exp_CCI_Histogram
CCI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。AverageOfATR_Histogram
ボラティリティの変化シグナルで補完されている、ATRとその平均化との差の色ヒストグラムです。
GFilter_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGFilter指標です。ColorHMA_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorHMA_StDev指標です。