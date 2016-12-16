コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

d_XMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むd_XMA 指標です。 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはd_XMA.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　d_XMA_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15011

