真实作者:
3rjfx
根据趋势方向的改变而生成交易信号的信号灯信号指标。趋势的方向是根据两个平滑的移动平均的相对位置判断的，其中一个是快速移动平均，另一个是慢速的。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2016年1月4日发布于代码库中.
图1. ForexLineSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14858
