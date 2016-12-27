Autor real:

3rjfx

Um indicador de sinal do tipo semáforo que gera sinais de negociação, de acordo com as mudanças de direção da tendência. A direção da tendência é determinada usando uma posição relativa de duas médias suavizadas, sendo uma delas rápida e a outra lenta.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Fig.1. O indicador ForexLineSign