Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForexLineSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1219
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
3rjfx
Um indicador de sinal do tipo semáforo que gera sinais de negociação, de acordo com as mudanças de direção da tendência. A direção da tendência é determinada usando uma posição relativa de duas médias suavizadas, sendo uma delas rápida e a outra lenta.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.
Fig.1. O indicador ForexLineSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14858
Um indicador de tendência na forma de uma média móvel que muda de cor dependendo da direção da tendência.XMA_BBx3_HTF
O indicador XMA_BBx3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.XMA_BBx7_Cloud_HTF
O indicador XMA_BBx7_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.