请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签, 并绘制为彩色云图。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. 指标 XMA_BBx5_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14841
Fisher_org_v1
费舍尔变换指标。它显示当前走势, 并在活跃区域设定级别作为转折点。Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
指标 Volume_Weighted_MA_StDev 在输入参数中有时间帧选项。