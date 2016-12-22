代码库部分
XMA_BBx5_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xma_bbx5_cloud.mq5 (13.52 KB) 预览
基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签, 并绘制为彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. 指标 XMA_BBx5_Cloud

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14841

