基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签, 并绘制为彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例 1. 指标 XMA_BBx5_Cloud