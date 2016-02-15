Ставь лайки и следи за новостями
XMA_BBx5_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 1770
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Два канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_BBx5_Cloud
Два канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.XMA_BBx3
Канал Боллинджера с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор XMA_BBx3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx5_HTF
Индикатор XMA_BBx5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.