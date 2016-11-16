コードベースセクション
XMA_BBx3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xma_bbx3.mq5 (12.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
最後の値を価格ラベルとして表示するボリンジャーバンドチャネル

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　XMA_BBx3指標

