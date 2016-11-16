コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TangoLineCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： fxborg


この指標は方向のダイナミックは変化への急激な反転を表示します。タンゴステップのように！市場に早期に参入することができます。このバージョンの指標は、DRAW_FILLINGバッファーを使用してチャネルの内部部分を強調表示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年2月4日にコードベースに公開されました。


図1　TangoLineCloud指標

図1　TangoLineCloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14787

