TangoLineCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： fxborg
この指標は方向のダイナミックは変化への急激な反転を表示します。タンゴステップのように！市場に早期に参入することができます。このバージョンの指標は、DRAW_FILLINGバッファーを使用してチャネルの内部部分を強調表示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年2月4日にコードベースに公開されました。
図1 TangoLineCloud指標
TangoLine_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTangoLine指標TangoLine
この指標は方向のダイナミックは変化への急激な反転を表示します。
TangoLineCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTangoLineCloud指標CSALChartPoints
MqlRatesの機能を拡張するためのクラス