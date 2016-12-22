代码库部分
指标

XEnvelopes2_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
822
(17)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xenvelopes2.mq5 (9.25 KB) 预览
xenvelopes2_htf.mq5 (11.96 KB) 预览
指标 XEnvelopes2 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 XEnvelopes2 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 XEnvelopes2_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14751

XEnvelopes2 XEnvelopes2

两条包络线通道, 基于不同偏离值的均线, 绘制为云图。

