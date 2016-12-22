代码库部分
XEnvelopes - MetaTrader 5脚本

经典包络线指标, 使用通用均化算法, 并用彩色背景填充通道。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. 指标 XEnvelopes

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14742

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

指标基于火柴棍坡度和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。每根火柴棍表示一根柱线平滑开盘价和下一根柱线平滑收盘价之间的连线。

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

指标 CCI_On_StepChannel 在输入参数中有时间帧选项。

XEnvelopes_HTF XEnvelopes_HTF

指标 XEnvelopes 在输入参数中有时间帧选项。

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

指标分别绘制标准偏离率为 2, 3 和 4 的三条布林带。改编版可以接受所有的布林带参数。